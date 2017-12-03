أنصار الله تشعلها.. هذا ما قامت به أمس في صنعاء

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أعلن مصدر عسكري يمني عن تمكن الجيش والأمن من السيطرة على عدد المعسكرات والمواقف والمباني التي كانت تتحصن فيها قوات صالح في العاصمة صنعاء ومحيطها .

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تمت السيطرة الكاملة على معسكر ريمة حميد ومعسكر الملصي ومعسكر السواد وتبة توفيق وشراز بيت الأحمر والعمائر المحيطة بمنزل طارق عفاش والسفارة السعودية وعدد من العمائر في الحي السياسي .

كما توقف بث قناة اليمن اليوم التابعة لصالح بعد سيطرة القوات الامنية على مقرها في صنعاء بحسب ما اكدت مصادر محلية.