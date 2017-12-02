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ما نوع السم الذي تجرعه الجنرال الكرواتي وفتك بقلبه فورا؟

2
DECEMBER
2017
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 كشف الادعاء العام الهولندي، أن ما تجرعه الجنرال سلوبودان برالياك، القائد العسكري السابق لكروات البوسنة، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب، سم مكون من مادة سيانيد البوتاسيوم القاتلة.

ومن خصائص هذا السم ضرب وتعطيل أوعية القلب فور وصوله للدم، لذلك توفي الجنرال الكرواتي برالياك مباشرة بعد تجرعه، جراء فشل في وظائف القلب.

وبعد يومين على انتحاره في قاعة المحكمة أمام قضاة الأمم المتحدة، كشف بيان صادر عن مكتب الادعاء الهولندي، أمس الجمعة، إن "النتائج الأولية لفحص السموم أظهرت وجود تركيز لمادة سيانيد البوتاسيوم في دم السيد برالياك". وأضاف البيان: "هذا أدى إلى فشل القلب، الذي يشار إليه بأنه السبب المشتبه به للوفاة".

وسيانيد البوتاسيام هو مركب عالي السمية، ويستخدمه علماء الحشرات بشكل واسع في القضاء على الحشرات داخل جرار وأوعية خاصة، وفقا لـ ويكيبيديا.

ويتسبب سيانيد البوتاسيوم حال دخوله الجسم بشكل سريع، إلى الصداع والدوخة وعدم التوازن في الحركة، وضعف نبض القلب، وظهور اضطرابات في إيقاع نبض القلب، والقيء، والتشنج، والدخول في غيبوبة، والوصول إلى مشارف الموت خلال دقائق معدودة.

وأعلنت النتائج الأولية بعد تشريح جثة القائد العسكري السابق البالغ 72 عاماً، والذي شاهد العالم في بث مباشر وقائع الفصل الأخير من حياته.

ذهول من طريقة انتحاره!

وحضر خبيران كرواتيان عملية التشريح التي جرت في المعهد الجنائي الهولندي في لاهاي. وأبلغت المدعية مارلين فيكينشير وكالة الأنباء الفرنسية أن التشريح انتهى، لكنها قالت "ما زلنا بانتظار النتائج النهائية".

ولم يكن باستطاعتها تأكيد إن كانت جثة الجنرال المنتحر ما زالت في الوحدة الجنائية أو ما هي الإجراءات التي ستتخذ وما إذا كانت ستسلم إلى عائلته.

ويبقى اللغز المحير طريقة حصول برالياك على قارورة السم الزعاف وتناوله أمام المحكمة حيث الإجراءات الأمنية مشددة إلى حد كبير.

واتخذت محاكمة برالياك أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة الأربعاء الماضي، منحى درامياً حين قام المتهم بتجرع السم خلال تثبيت الحكم بحقه ما أدى إلى وفاته لاحقاً وسط ذهول الحاضرين.

واستمع الجنرال برالياك لقرار القضاة تثبيت الحكم بالسجن 20 عاماً الصادر بحقه قبل أن يهتف قائلا: "لست مجرماً، أرفض حكمكم" ويخرج من جيبه قارورة ويتناول محتواها الذي أعلن محاميه أنه سم.

ويبقى برالياك بطلاً بالنسبة إلى العديد من المواطنين الكروات بالرغم من إدانته بارتكاب جرائم حرب خلال حرب البوسنة عام 1990.

وعمل برالياك في السينما والمسرح قبل التحاقه بالعسكرية، وقد عرض تلفزيون كرواتيا الرسمي أمس الجمعة أحد أفلامه وأعلن على موقعه الإلكتروني بعبارة "في ذكرى.. سلوبودان برالياك".

روسيا اليوم
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