الأرض تهتز قرب موقع نووي بكوريا الشمالية

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وقعت هزة أرضية بلغت شدتها 2.5 درجات، السبت، قرب موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية، وهي الرابعة من هذا النوع بعد التجربة النووية التي أجرتها بيونغ يانغ في سبتمبر الماضي.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية بأن الزلزال وقع على بعد 2.7 كلم باتجاه شمال شرق موقع التجارب النووية وتحدثت عن "هزة أرضية طبيعية"، لكنها "قد تكون ناتجة عن التجربة النووية السادسة"، وفق "فرانس برس".

وتسببت هذه التجربة النووية الأقوى التي أجرتها بيونغ يانغ في 3 سبتمبر، بزلزال اصطناعي بلغت قوته 6.3 درجات في الموقع.

وأفاد الموقع الالكتروني المتخصص "38 نورث" بأن الزلزال قد يكون من تبعات التجربة النووية التي تتسبب بوقوع زلازل في جوف الجبل.