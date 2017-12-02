صراصير وفئران... في "أماكن حسّاسة" داخل البيت الأبيض!

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كشفت وثائق أن البيت الأبيض يخضع لاستيطان من كائنات وحشرات تتجوّل بحرّية في أكثر الأماكن حساسيّة، منها مقرّ إقامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وذكرت قناة "إن بي سي 4"، أنّه طبقاً لملفات الصيانة المتعلّقة بالبيت الأبيض، فقد تمّ العثور على صراصير في 4 أجزاء على الأقلّ من مقرّ إقامة الرئيس الأميركي، بينما تحوّل مكتب كبير موظّفي البيت الأبيض جون كيلي، إلى مستعمرة للنمل.



وبحسب الوثائق، فقد تمّ اكتشاف فئران تعيش في غرفة العمليّات، وهي مركز إدارة الأزمات التابع للرئيس الأميركي، إضافة إلى منطقة تناول الطعام.



وأشارت الوثائق الى أن مسؤولي البيت الأبيض أرسلوا مئات الطلبات إلى إدارة الخدمات العامة التي تعمل على صيانة البيت الأبيض والمباني الحكوميّة الأخرى.



وشملت الطلبات إعادة تصميم مكتب مستشار الأمن القومي أتش آر ماكماستر، ومقعد المرحاض الجديد في الحمام الملحق بالمكتب البيضاوي.