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بالفيديو - تعرف على ملعب المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018

2
DECEMBER
2017
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قالت صحيفة سبورت 24 السعودية “أسفرت قرعة مونديال روسيا 2018 عن وقوع المنتخب الأخضر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات روسيا ومصر وأورجواي، على أن يلعب المباراة الافتتاحية في مواجهة مستضيف البطولة المنتخب الروسي على ملعب لوجنيكي”.

ويعد ملعب “لوجنيكي” الذي يقع في العاصمة موسكو هو أبرز ملاعب كرة القدم في روسيا فهو شاهد على لقطات مهمة من التاريخ الحديث للبلاد؛ حيث افتتح عام 1956 واستضاف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1980، وبطولة العالم لألعاب القوى 2013، كما لعبت على أرضيته عدة نسخ من نهائي بطولتي الاتحاد الأوروبي وأبطال أوروبا.

وتتسع سعة الملعب لأكثر من 80 ألف متفرج بعد تعديله وإزالة مضمار ألعاب القوى الذي كان متواجداً فيه، إضافة إلى بناء طوابق جديدة فيه، كما تم تغيير أرضية ملعبه من العشب الصناعي إلى الطبيعي ويستخدم خلاله الأشعة الضوئية بسبب برودة الطقس.

وشهد ملعب لوجنيكي أحد أكبر الكوارث الدموية في تاريخ الكرة، بعدما كان شاهداً في عام 1982 على وفاة نحو 66 مشجعاً من جماهير فريقي سبارتاك الروسي وهاآرلم الهولندي بسبب حالتي التكدس والزحام.

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