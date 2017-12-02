أوّل تعليق من الإمارات على أحداث صنعاء

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علقت دولة الإمارات، اليوم السبت، 2 كانون الأول، على الأحداث التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء اليوم بين جماعة أنصار الله والرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، "انتفاضة صنعاء واليمن صحوة من كابوس الانجراف وراء الدعوات الطائفية".

ورداً على المصادر الإعلامية التي زعمت أن أمير قطر تميم بن حمد حاول التوسط لإنهاء التوتر في صنعاء وإنقاذ أنصار الله، لكن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح رفض، أوضح قرقاش، أن الوساطة القطرية لإنقاذ أنصار الله لم تفلح.

وقال: "الوساطة القطرية لإنقاذ مليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي".