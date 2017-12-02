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هذا موقف ابن سلمان من توجيه الاتهام لـ"فلين" حسب "مجتهد"

2
DECEMBER
2017
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لندن- عربي21- 
علّق المغرد الشهير "مجتهد"، على الموقف المحتمل لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من توجيه تهمة "الكذب"، لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
 
 
 
وقال "مجتهد"، إن "توجيه الاتهام لمايكل فلين في أمريكا خبر غير سار لابن سلمان وابن زايد".
 
 
 
وتابع بأن "الدائرة بدأت تضيق على ترامب في تحقيق العلاقة المشبوهة مع روسيا".
 
 
 
وبحسب "مجتهد"، فإن "مايكل فلين قرر التعاون مع التحقيق والبوح بما لديه عمّن لهم صلة بالروس وعلى رأسهم ترامب".
 
 
 
وأضاف أن فلين "من المجاهرين بالعداء للإسلام في أمريكا".
 
 
 
يشار إلى أن الولايات المتحدة وجّهت تهمة رسمية لمايكل فلين بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في كانون الثاني/ يناير الماضي.
 
 
 
يذكر أن فلين أجبر على الاستقالة بعد تضليل البيت الأبيض بخصوص اجتماع عقده مع السفير الروسي قبل تنصيب ترامب.
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