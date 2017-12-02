“الممرضة اللّيلية”: - كل امرأة بيضاء تلد تهديداً للمجتمع!

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طردت ممرضة من العمل بسبب دعواتها على شبكات التواصل الاجتماعي إلى “رمي الأطفال البيض للذئاب”. وعملت الممرضة تايشا بيكر في مركز طبي بولاية إنديانا الأميركية، وكانت لها صفحة في “تويتر”، تحت اسم “الممرضة اللّيلية”.



ونشرت الممرّضة تغريدة كتبت فيها: “يجب قتل الأطفال الذين تضعهم النساء البيض. كل امرأة بيضاء تلد تهديداً للمجتمع، لأنّها تربي ابناً سيصبح على الأرجح إرهابياً أو قاتلاً أو مغتصباً أو عنصرياً أو على الأقل سيمارس العنف المنزلي. تاريخياً، فإنّ كلّ إبن لكم، لا بد وأن يلقى قرباناً للذئاب أيّها…”.