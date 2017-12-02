روسيا: - قلقون من محاولات الإعلام الأمريكي ’’شيطنة’’ قيادة بلادنا

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أعلن السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن الجانب الروسي قلق من كيفية تقديم الإعلام الأمريكي للأخبار حول روسيا وكذلك محاولته "شيطنة" روسيا وقيادتها.

وقال أنطونوف في كلمة ألقاها أمام طلاب وخبراء وصحفيين في جامعة ستانفورد الجمعة، "يبدو لي أن العلاقات الروسية الأمريكية باتت رهينة للمشاكل الداخلية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري".

وتعليقا على سؤال حول "التدخل الروسي"المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قال السفير الروسي: "يصعب العثور على قط أسود في غرفة مظلمة، خاصة وإن كان غير موجود فيها أصلا"، مشيرا إلى أن ذلك هو "ما يفعله الإعلام الأمريكي بالنسبة لروسيا".

من جهة أخرى قال أنطونوف إنه تمكن من إلقاء نظرة من الخارج على مبنى القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، التي أغلقتها السلطات الأمريكية في 2 سبتمبر الماضي، وهو الأمر الذي اعتبرته موسكو عملا عدوانيا من قبل واشنطن.

وأكد السفير الروسي أنه تقدم قبل زيارته إلى ولاية كاليفورنيا بطلب لزيارة القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو، إلا أن الحكومة الأمريكية رفضت ذلك دون تقديم أي توضيحات. وتساءل أنطونوف قائلا: "لا أفهم كيف أهدد الأمن الأمريكي بزيارتي للممتلكات الروسية".