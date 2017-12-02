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نشاط غريب حول “المنطقة 51” الأميركية السرية

2
DECEMBER
2017
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سبوتنيك-

يمكن أن يدل النشاط الغريب حول “المنطقة 51″ الأميركية السرية، الذي تم اكتشافه من قبل بعض النشطاء، على أن الأميركيين يختبرون أول قاذفة ثقيلة على مدى السنوات الثلاثين الماضية (B-21 Raider)، وفق موقع ” The Aviationist”. ويضيف الموقع: “نحن لا نعرف بالضبط ما يحدث في المنطقة 51، ولكن بعد زيارة المنطقة في أوائل تشرين الثاني، ونحن على ثقة إلى حد ما أن شيئا كبيرا يجري إعداده هناك”.


وعلى مقربة من المنطقة 51، تمكن الصحفيون في 13 تشرين الثاني 2017، من مشاهدة الطائرة ” F-117 Nighthawk” وهي واحدة من الطائرات التي تطير أسرع من الصوت، حيث كانت مغطاة وتم نقلها عبر شاحنات إلى القاعدة.


وتدور شائعات عن احتواء هذه القاعدة على مراكب فضائية من كواكب أخرى اصطدمت بالأرض وتحطمت، وفيها أجساد كائنات غريبة، وأن الحكومة الأميركية لا تريد أن يطلع عليها أحد.


يذكر أن “المنطقة 51” هي الاسم المستعار للقاعدة العسكرية، التي تقع في الأراضي الجنوبية من ولاية نيفادا غربي الولايات المتحدة (83 ميلا إلى الشمال الغربي من وسط مدينة لاس فيغاس).


وكانت الحكومة الأميركية قد نفت ولمدة طويلة المعلومات حول وجود هذه المنشأة العسكرية، لكنها اعترفت عام 2013 بأن “المنطقة 51” موجودة فعلا وليست ثمرة خيال، قائلة في الوقت نفسه، إن الهدف الأساسي للقاعدة هو دعم تطوير واختبار الطائرات التجريبية ونظم الأسلحة الجديدة.

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