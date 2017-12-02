العثور على أقدم شجرة متحجرة في العالم

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ناصر قويدر -

عثر علماء الحفريات في مقاطعة يونان، في جنوب غرب الصين، على شجرة “dipteronia” متحجرة.



وأعلنت عن الاكتشاف وكالة أنباء شينخوا الصينية. وحدد الخبراء الصينيون العمر التقريبي للشجرة بحوالي 32 مليون سنة، وتعتبر أول اكتشاف يعود الى الحقبة الأوليغوستينية المبكرة، أي إلى الفترة ما بين 23-40 مليون عام مضت.



وتعد “الديبتيرونيا” شجرة مزهرة، وكانت تنتشر على نطاق واسع في النصف الشمالي للكرة الأرضية خلال حقبة الحياة التي امتدت ما بين 23 -66 مليون سنة مضت. ولكنها في الواقع الفعلي اختفت مع حلول الحقبة الأوليغوستينية.



ويمكن العثور على أشجار “الديبتيرونيا” المتحجرة بشكل أوفر في باطن أراضي أميركا الشمالية وبشكل نادر في آسيا. ولكن وفقا لكلمات خبراء الأكاديمية الصينية للعلوم، والذين أشرفوا على عمليات الحفر، فإن “عينة الـ dipteronia المتحجرة التي اكتشفت مؤخرا، شبيهة من حيث المواصفات مع الأشجار التي تم العثور عليها سابقا في أمريكا الشمالية”.

وأضاف ممثل معهد بحوث النباتات الصينية أن “هذه النتيجة تفسح لنا المجال للاعتقاد بأن النباتات التي كانت في شرق آسيا وأميركا الشمالية، كان يجمعها الكثير من القواسم المشتركة قبل 32 مليون عام”.

يذكر أن “الديبتيرونيا” الصينية تعد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، ومدرجة في الكتاب الأحمر. وفي الماضي كان التهديد الرئيس لوجودها يتمثل في إزالة الغابات، بينما يوجد الآن منها ما يكفي من أجل التكاثر الطبيعي.