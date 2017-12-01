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فرنسا: الحكم بالسجن على رجل زعم أنه أحد الناجين من اعتداءات باريس

1
DECEMBER
2017
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حُكم الجمعة على رجل ادعى أنه أحد الناجين من مجزرة مسرح باتاكلان في باريس عام 2015، بالسجن لمدة ستة أشهر بعد أن تبين أنه كان على بعد 30 كلم من مكان الاعتداء.

حُكم بالسجن لستة أشهر الجمعة في فرنسا على رجل ادعى باطلا أنه أحد الناجين من الهجوم الدامي عى مسرح باتاكلان في باريس عام 2015.

وأصدرت محكمة فرساي في جنوب غرب باريس حكما على سيدريك ري البالغ من العمر 29 عاما، بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرا، بتهمة "محاولة احتيال" على حساب صندوق الضحايا إذ أفاد التحقيق بأن المتهم استخدم هاتفه أثناء الحادثة على بعد 30 كلم من مكان الهجوم.

وروى سيديرك، سائق سيارة الإسعاف، لوسائل إعلامية عديدة من بينها وكالة فرانس برس ولوموند ولوباريسيان بالتفاصيل اللحظات التي قال إنه عاشها في باتاكلان ليلة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس.

فأكد سيدريك أنه كان يشرب كأسا مع صديقين قبالة مسرح باتاكلان عندما اقتحم ثلاثة جهاديين من تنظيم "الدولة الإسلامية" المكان خلال إقامة حفل موسيقي، وشنوا هجوما بالأسلحة والمتفجرات استمر ثلاث ساعات وأسفر عن مقتل 90 شخصا.

وزعم ري أن أحد المسلحين صوّب سلاحه عليه وأطلق النار لكن حاملا كانت تمر "تلقت الرصاصات التي كانت موجهة لي".

وبعد الاعتداء طلب ري تعويضا من صندوق حكومي لضحايا الإرهاب، لكن طلبه رفض لعدم تقديمه مستندات تؤيد روايته.

وانضم الرجل أيضا إلى مجموعة "الحياة للناجين من اعتداء باريس"، وكالعديد ممن نجوا من الموت وضع على ذراعه وشما يظهر مسرح الباتاكلان لتخليد الحادثة.

ودين سبعة أشخاص بالاحتيال أو بمحاولة الاحتيال في اعتداءات باريس، التي استهدفت أيضا ملعب ستاد دو فرانس وعددا من الحانات والمطاعم في شرق باريس، والتي أدت في مجملها إلى مقتل 130 شخصا وجرح المئات.

وشككت الشرطة في أقواله بعد رصد عدد من التناقضات ومنها عدم وجود حامل بين ضحايا مسرح باتاكلان.

ثم تتبعت أماكن وجوده تلك الليلة عن طريق بيانات هاتفه النقال وتوصلت إلى أنه كان على بعد 30 كلم عن المسرح وقت الهجوم، ووصل إلى محيط المسرح حوالى منتصف الليل بعد انتهاء الهجوم.
وأقر ري المقيم في الأراضي الفرنسية كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ، بإنه لفق القصة.

وخلال زيارة له إلى فرنسا في تشرين الأول الماضي سلم نفسه للشرطة.

فرانس24/

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