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كيم يفاجىء العالم بصاروخه الجديد!

1
DECEMBER
2017
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أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن صاروخ "هواسيون 15" الذي أطلقته بيونغ يانغ، من طراز جديد، ويمكنه قطع مسافة تزيد عن 13 ألف كيلو متر.
 
وقال مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي، وفق وكالة "يونهاب": "وفقاً لمعلوماتنا، التجربة الصاروخية كانت ناجحة، ولو أن الإطلاق أجري بزاوية اعتيادية، لكان من الممكن أن يطير لمسافة تزيد عن 13 ألف كيلو متر. وهذا يعني أن الصاروخ يمكن أن يصل إلى واشنطن".
 
وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في تقييم  مقدم إلى اللجنة الاستخبارية البرلمانية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي في غضون الساعة 3:17 فجر يوم 29 تشرين الثاني الماضي من مدينة بيونغ سونغ في إقليم بيونغ آن الجنوبي، على بعد 30 كلم شمال بيونغ يانغ.
 
وأعربت عن اعتقادها بأنّ الصاروخ الأخير هو أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات نظراً للتحليلات مثل سرعة الصاروخ والانفصال بين المرحلتين الأولى والثانية وزيادة حجمهما، وكذلك تطوير وحدات النقل والنصب والإطلاق مع 9 عجلات على كل جانب.
 
وقالت الوزارة إنّها تعتقد بأنّ اختبار التحليق للصاروخ الأخير حقق نجاحاً، ويمكنه قطع مسافة أطول من 13 ألف كلم، وهو ما يعني أنّ مداه يطال واشنطن في الولايات المتحدة.
 
إلا أن الوزارة أوضحت أنّه يجب إجراء تحليل أكثر تفصيلاً للحصول على معلومات أكثر دقة عن إعادة دخول الصاروخ إلى الغلاف الجوي وتوجيه الضربة الدقيقة في المرحلة النهائية من مسار الصاروخ وغيرها.
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