المؤبد لضابط أميركي اغتصب يابانية وقتلها

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قضت محكمة يابانية بالسجن مدى الحياة، لضابط سابق في البحرية الأميركية، بعد إدانته في اتهامات بالقتل والاغتصاب، في مقتل امرأة من أوكيناوا.

وأفاد تلفزيون "إن إتش كي" العام، الجمعة، إن محكمة منطقة إنها قالت إن كينيث شينزاتو، وهو ضابط سابق في البحرية الأميركية، مذنب بتخليه عن جثة الضحية.

وتم العثور على جثة المرأة البالغة من العمر 20 سنة في غابة في مايو، بعد ثلاثة أسابيع من اختفائها أثناء نزهة على قدميها.

وأثارت القضية الغضب في الجزيرة الواقعة جنوب اليابان، حيث يشتكي السكان من الوجود العسكري الأميركي الكبير والجرائم المرتبطة به.

وأدى الغضب إلى اتفاق ثنائي يحد من الحصانة المفروضة على المحاكمة اليابانية للعمال المدنيين في القواعد الأميركية.

وتتمركز نصف القوات الأميركية التي يبلغ تعدادها نحو 50 ألف جندي أمريكي في اليابان بأوكيناوا.