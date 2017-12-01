الضربة النووية الكورية الشمالية على واشنطن هذه نتائجها

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قام خبراء تابعين لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية بوضع توقعات عن الأثار والنتائج التي ستسببها الضربة النووية الكورية الشمالية للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب المجلة، قام المختصون بعرض سيناريوهات مختلفة عن الضربة النووية الكورية الشمالية، واحتسب الخبراء سقوط قنبلة بزنة 250 طنا على مدينة واشنطن وتوصلوا إلى نتائج أهمها أن الخسائر البشرية ستقدر بأكثر من 400 ألف و600 ألف قتيل وجريح.

كما أن الضربة ستطال المدن المجاورة لمدينة واشنطن، وستسبب الضربة إلحاق أضرار كبيرة على المستوى البشري من خلال خسائر بالغة في الأرواح، بالإضافة إلى الخسائر المادية من خلال تدمير البنية التحتية كاملة.

يذكر أن العلماء الأمريكيين أكدوا أن الصاروخ الكوري الشمالي الجديد "هواسونغ — 15" قادر على ضرب أي نقطة في الولايات المتحدة الامريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أنه سيعمل المستحيل لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي.