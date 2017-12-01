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ماذا لو شهدت الأميرة ديانا زواج هاري؟ الأمير يجيب

1
DECEMBER
2017
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أثار الأمير هاري وخطيبته، ميغان ماركل، عاصفة في وسائل الإعلام، وهما يعلنان يوم الاثنين الماضي خطوبتهما رسمياً، وخطتهما للزواج في الربيع المقبل.
وفي الحوار الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية مع الاثنين، كان ثمة العديد من الأسئلة حول علاقتهما كيف بدأت وكيف ينظران للمستقبل وغيرها من الأمور.
لكن السؤال الأكثر إثارة والذي طرح في نهاية المقابلة يتعلق بردة فعل الأميرة ديانا والدة الأمير هاري لو أنها كانت حية، كيف كانت سوف ترى ميغان أو تفكر بخصوص علاقة ابنها وزواجه؟
ورداً على السؤال الذي نصه: "ماذا تعتقد بشأن ما كانت ستفكر به والدتك عن ميغان؟ أو تقوله عنها؟".
 
وأجاب الأمير هاري قائلاً: "أعتقد أنها ستكون على سطح القمر، تقفز صعوداً وهبوطاً، وستكون متحمسة لي، ولكن بعد ذلك - كما قلت - ستكون ربما من أفضل الأصدقاء مع ميغان".
وقال: "تعلمون أنه في مثل هذه الأيام فإني أفتقدها جدا بجواري، وكذا أفتقد مشاركتها الأخبار السعيدة معي". وأضاف: "ولكن مع خاتم الخطوبة والأشياء الأخرى تجري، أنا متأكد من أنها هي معنا".
وقد علقت ميغان قائلة: "إنها معنا فعلاً".
ورد الأمير هاري: "نعم أنا متأكد أنها معنا، هذا مؤكد.. وهي تقفز صعوداً وهبوطاً في مكان ما"، في إشارة واضحة إلى أنها ستكون سعيدة للغاية.
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