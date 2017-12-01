قلق وتحويل مسار طائرة بسبب "اسم الـWifi"!

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أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إنه جرى تحويل مسار إحدى طائراتها التي كانت تقوم برحلة من نيروبي إلى اسطنبول بعد رصد شبكة إنترنت لاسلكية "واي- فاي" تحمل اسم "قنبلة على متن الطائرة" مما أثار قلق الركاب.

وقالت الخطوط الجوية التركية في بيان إن الطائرة هبطت اضطراريا في مطار الخرطوم بالسودان لكن الرحلة استؤنفت بشكل طبيعي بعد عمليات تفتيش أمنية للركاب والطائرة.

وقالت الخطوط الجوية التركية إن "الخبراء أكدوا أن شبكة الواي- فاي المعنية أنشأت على متن الطائرة. ولم ترصد أي مخالفات عند تطبيق الإجراءات الأمنية وأعيد الركاب إلى الطائرة بمجرد استئناف عملية الصعود".

وقالت الشركة إن كل ركاب الطائرة وعددهم 100 صعدوا على متن الطائرة مرة أخرى لكنها لم تحدد إن كانت السلطات تعرفت على الراكب الذي أنشأ شبكة الواي فاي.