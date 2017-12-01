كوريا الشمالية مستعدة للحوار.. لكنها لا تثق بأحد غير ببلد واحد!

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أعلن النائب في الدوما الروسي، منسق المجموعة المعنية بالعلاقات مع برلمان جمهورية كوريا الشمالية كازبيك تيساييف، أن كوريا الشمالية مستعدة للحوار لكنها لا تثق بأحد غير روسيا، وتعتبر الولايات المتحدة دولة غير قابلة للتفاوض.

وقال النائب لوكالة سبوتنيك حول نتائج زيارته لكوريا الشمالية، "إنهم مستعدون لإجراء محادثات، لكنهم بالطبع لا يثقون بأحد إلا بروسيا، لدي انطباعا أنهم يعتقدون بأن روسيا وحدها هي التي ستكون الضامن لكل هذه المحادثات، لأنكم تلاحظون كيف يتصرف الأمريكيون، حرب 1950 و1953… وقد ألقى الأمريكيون القنابل على كل من يقيم في كوريا، بالإضافة إلى عقوبات دائمة، فهم يعتبرون أمريكا بلدا غير قابل للتفاوض".

وأشار النائب إلى أن كوريا الشمالية مستعدة لعقد مفاوضات وفقا لخارطة الطريق التي اقترحتها روسيا.

وأضاف النائب، "لقد ناقشنا هذه القضايا، وهذا موضوع الحوار، وتحدثنا عن مبادرتنا، تم مقبول بنود منها، وتم رفض أخرى، ولكن الشيء الرئيسي هو أن هناك حوار ضمنها، وهم [كوريا الشمالية] على استعداد لإجراء حوار، وهم يفهمون بشكل جيد أن دور روسيا كبير".

ويذكر أن وفد من الدوما الروسي زار كوريا الشمالية مؤخراً، وقد تم بحث التطورات الأخيرة مع برلمان كوريا الشمالية، كما عرض النواب الروس اقتراحات لحل الأزمة الراهنة.