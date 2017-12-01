إمبراطور اليابان يُقرّر رسمياً التخلي عن العرش

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أكد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني اليوم (الجمعة)، القرار الصادر عن القصر الإمبراطوري حول موعد تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش.

وقال آبي للصحفيين: إن «مجلس البلاط الامبراطوري قرر أن أكيهيتو سيتنازل عن العرش في نهاية أبريل (نيسان) 2019».

واتخذ القرار اليوم، فى اجتماع لمجلس البلاط الإمبراطوري ضم أفراد الأسرة الامبراطورية بالإضافة إلى مسؤولين وقضاة.

وسيخلف أكيهيتو ابنه الأكبر وولي عهده الأمير ناروهيتو البالغ من العمر 57 عاماً.

وكان الإمبراطور الياباني قد أعلن في العام 2016، عن رغبته في التخلي عن العرش لظروفه الصحيه، ما أثار صدمة كبيرة في اليابان.