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إطلاق صاروخ باليستي جديد على السعودية

1
DECEMBER
2017
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أعلنت القوة الصاروخية اليمنية أمس إجراء تجربة ناجحة لصاروخ باليستيّ متوسّط المدى على هدف عسكريّ في السعودية، في منطقة خميس مشيط.

وفي سياق متصل، يسود هدوء حذر في صنعاء بعد اشتباكات بين أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبيّ العامّ.

وقد توقفت الاشتباكات بعد تدخّل وساطة قبلية أدّت الى توقيع اتفاق ينص على نزع فتيل التوتر وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة.

حركة أنصار الله شدّدت على أن الدولة اليمنية معنيّة بفرض القانون والتصدّي لأيّ جهة تنحرف عن مسار معركة التحرر، أما المكتب السياسيّ للحركة فلفت إلى أن الجهات المعتدية على أفراد الأمن تسيء إلى قواعدها داعيةً قيادتها للارتقاء إلى مستوى التحديات.

كما وصف المكتب السياسي ما بدر من بعض الجهات الحزبية من أعمال مخلّة بالأمن يمثّل مسلكاً خاطئاً وخطراً.

مصدر مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام قال "فوجئنا بهجوم مسلح من قوات تابعة لأنصار الله واستهداف الحراسات الخاصة بمنزل العميد طارق صالح" .

وأشار المصدر إلى أن المواجهات أدت إلى استشهاد 3 وجرح 3 آخرين من الحراسات الخاصة بمنزل العميد طارق صالح، مؤكداً التزامهم بوقف إطلاق النار ولجنة الوساطة والتهدئة المشكلة من الطرفين .

كما أوضح المصدر أن هذا الحادث يؤكد أن هناك من لا يريد الوصول للتهدئة.

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