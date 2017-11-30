بالصور- بعد الكساسبة: “داعش” يُحرق طيّاراً سورياً حتى الموت!

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أقدم تنظيم “داعش” الارهابي على تنفيذ جريمة جديدة كانت عبارة عن احراق طيّار سوري حتى الموت، بشكل تزامن مع احياء المسلمين لذكرى المولد النبوي الشريف.

ونشر داعش تقريراً مصوراً مدته 58 دقيقة أظهر جوانب من المعارك التي يخوضها التنظيم والتي خسر معظمها، وفي التقرير أيضاً تسجيلات لعمليات إعدام جنود لم يتم الكشف عن أسمائهم ذبحاً بالسكاكين إضافة إلى إعدام أحد طياري الجيش السوري حرقاً بعد تقييد يديه وربطه بسلسلة إلى جذع شجرة.

وبث مركز “الحياة للإعلام” التابع للتنظيم اليوم، الخميس 30 تشرين الثاني، إصدارًا مصورًا يمتد على مدار 58 دقيقة، تضمن في مشاهده الأخيرة صورًا لحرق الطيار عزام عيد، الذي أسر بعد سقوط طائرته في مناطق التنظيم قرب “تل دكوة”، في القلمون الشرقي بشهر نيسان 2016.

ونعت مواقع التواصل الإجتماعي الطيار، الذي ينحدر من مدينة السلمية شرقي حماة، ويحمل رتبة رائد وهو من الطائفة الاسماعيليّة.

وأظهر الإصدار المصور في بدايته معركة استعادة مدينة تدمر، ثم معارك التنظيم في صحراء سيناء بمصر، وصولًا إلى معارك المدن العراقية والحدود مع سوريا.

وفي نهاية التسجيل المصور، ظهرت مشاهد الإعدام ذبحًا لجنود من الجيش السوري وآخرين عراقيين، وصولًا إلى مشهد الطيار الذي انتهى به الإصدار.

واستخدم التنظيم في وقت سابق وسائل مختلفة لإعدام أسراه. وكان “داعش” قد أحرق جنديين تركيين، في كانون الأول 2016، بعد أسرهما قرب مدينة الباب شمالي حلب، كما أحرق مقاتلون من التنظيم، أربعة عناصر من “الحشد الشعبي” في العراق.

وكان أول من أحرقه التنظيم داخل قفص، الطيار الأردني معاذ الكساسبة، في شباط 2015، عقب أسره في كانون الأول 2014، إثر تحطم طائرته الحربية، أثناء تنفيذه غارات ضمن التحالف الدولي، ضد مواقع التنظيم في مدينة الرقة.