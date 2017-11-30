بأغرب صدفة.. إنستغرام يفضح "الزوج الخائن"

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اكتشفت سيدة روسية خيانة زوجها لها بالصدفة البحتة، عندما كانت تتصفح بعض الصور على موقع "إنستغرام".

وعثرت يوليا أغرانوفيتش على صورة على حساب سيدة أخرى، لكنها سرعان ما أدركت أن الصورة تظهر تماما ما تراه من شرفة غرفة نومها، ومعها تعليق "أضواء المدينة"، حسبما أفادت صحيفة "مترو".

وبالتفتيش أكثر في حساب صاحبة الصورة، عثرت أغرانوفيتش على دليل الخيانة القاطع: صور زوجها.

وبمواجهة الزوج، حاول الأخير الإنكار في البداية، مدعيا أن وجه دعوة إلى أصدقائه للحضور إلى البيت بينما كانت الزوجة غائبة، والتقطت صديقة لأحدهم الصورة.

إلا أن الزوج اعترف لاحقا بتعدد علاقاته النسائية، حسب الصحيفة.