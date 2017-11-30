أستراليا تغازل الأمير هاري بشهر عسل "أسطوري"

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وجه وزير السياحة الأسترالي، ستيف كيوبيو، دعوة إلى الأمير هاري، لإقامة حفل توديع العزوبية، أو حتى شهر العسل، بعد زواجه من الممثلة الأميركية ميغان ماركل في مايو 2018.

تأتي دعوة الوزير كيوبيو للأمير البريطاني، في إطار الترويج لمزايا أستراليا السياحية.

وأعلن كيوبيو، الخميس، أنه وجه رسالة إلى كلارنس هاوس مقر الإقامة الرسمي للأمير هاري عارضا سلسلة من الاقتراحات المثيرة لحفلة توديع العزوبية، فضلا عن خيارات أخرى لشهر العسل.

وجاء في بيان أن "أستراليا يمكنها أن توفر الحفلة المثالية، التي تسبق الزواج فضلا عن أجمل شهر عسل".

وقال الوزير إنه يمكن للأمير (33 عاما) أن يصطاد على سبيل المثال سمك البرمون في شمال أستراليا، أو غزو كثبان الرمل على ساحل غولدن كوست، في سيارات مكشوفة.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع محطة "تشانيل ناين": "لكن لشهر العسل نقترح شيئا أكثر هدوءا وتأملا. فيمكنهما أن يزورا مواقع أستراليا الرائعة".

وأكد الوزير "قلت للأمير هاري أن أستراليا مستعدة للعمل معه وخطيبته ميغان ماركل للتوصل إلى مسار يلبي رغبتهما".