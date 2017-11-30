سبوتنيك: إعلان تفاصيل "صفقة سرية" بين تركيا وروسيا

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Sputnik -

أعلنت تقارير صحفية عن "صفقة" بين تركيا وروسيا تم بموجبها إطلاق سراح عضوين في تنظيم متطرف يزاول نشاطه في شبه جزيرة القرم.

وأوضحت صحيفة "فزغلاد" أن عضوين في تنظيم "المجلس" يدعيان "أختم تشيغوز" و"علمي عمروف" تم ترحيلهما إلى تركيا نتيجة اتفاق تم بموجبه الإفراج عن مواطنين روسيين محبوسين في تركيا.

واعتقلت الشرطة التركية "ألكسندر سميرنوف" و"يوري أنيسيموف"، في أبريل/نيسان 2016، إثر حادث اغتيال الإرهابي الشيشاني وحيد عادل غرييف في إسطنبول.

واتُهِم الروسيان بالوقوف وراء مقتل 7 أشخاص من أصول شيشانية في تركيا.

وتم ترحيلهما إلى روسيا في خريف عام 2017، وفقا للقرار الحكومة التركية. ثم سلّمت روسيا تركيا "عمروف" وتشيغوز".