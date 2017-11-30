5 سنوات سجناً للنائب بطل تلفزيون «الجديد»!

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كتبت صحيفة "الشرق" في عددها الصادر اليوم:

في 21 أيار 2017 بثّت قناة «الجديد» خبراً عن مشادة كلامية حصلت بين وزير الإعلام الكويتي سلمان الحمود الصباح وأحد نواب الأمة وليد الطبطبائي الذي تهجّم على وزير الإعلام يتهمه بتبديد الأموال العامة معيباً عليه المساعدات التي تقدّمها دولة الكويت الى الصحافة اللبنانية جميعاً من دون استثناء، بما فيها جريدة «الشرق»، التي صاحبها ورئيس تحريرها نقيب الصحافة عوني الكعكي مالك مجلة «نادين» أيضاً.



والنائب الكريم يعتبر مجلة «نادين» مجلة غير محتشمة ناسياً أو متناسياً أنّ هذه المجلة موجودة وتوزّع في سائر البلدان العربية، فهل أصبحت الحكومات العربية كلها غير محتشمة؟!.



ملاحظة: إنّ هذه المجلة موجودة في الأسواق العربية منذ العام 1980 أي منذ 37 سنة... والغريب العجيب أنّ النائب الكريم انتظر 37 سنة حتى توصّل الى هذه الملاحظة القيّمة الجديرة بالإحترام.



وللعلم فقط أنّ النائب الكويتي المذكور له ملف دعارة في الشرطة الكويتية، وكنا قد نشرنا وقائعه بالتفصيل في عدد «الشرق» الرقم 20376 الصادر بتاريخ 22 أيار الماضي.



أمّا ما استدعانا اليوم الى التذكير بهذه الواقعة فهو ما صدر في دولة الكويت من أحكام بحق الجماعة التي اعتدت على رجال الشرطة في الكويت ومن هؤلاء النائب وليد طبطبائي الذي قضت المحكمة بسجنه خمس سنوات، والحكم صدر عن محكمة الاستئناف الكويتية وصدر يوم الاثنين الماضي في القضية المعروفة بـ»الأربعاء الأسود» على حد وصف أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، في قضية «اقتحام مجلس الأمة (النواب)».