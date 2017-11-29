كوريا الشمالية: كامل الأراضي الأمريكية تحت مرمى صواريخنا الآن!

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رجح وزير دفاع اليابان أتسونوري أونوديرا أن يكون الصاروخ العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية متعدد المراحل، فيما أكدت بيونغ يانغ أن أراضي أمريكا بالكامل في مرمى صواريخها.

مسؤول الدفاع الياباني قال خلال اجتماع للجنة الميزانية بمجلس الشيوخ اليوم :"نحن سنواصل تحليل المعلومات، آخذين بعين الاعتبار احتمال أن يكون الصاروخ متعدد المراحل".

هذا القول جاء ردا على استفسار من أحد نواب المعارضة جاء فيه أن أنباء تواترت في الدقائق الأولى بعد إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي تحدثت عن احتمال أن تكون أطلقت 3 صواريخ، وبالتالي فمن المحتمل أن تلك الصواريخ أخذت على اعتبار أنها مراحل لصاروخ واحد.

وكانت بيونغ يانغ أجرت فجر الأربعاء، بحسب التوقيت المحلي، تجربة صاروخية، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخ الذي أطلق قطع نحو 1000 كيلو متر، وسقط على بعد 250 كيلو مترا من محافظة أوموري الشمالية، داخل المنطقة الاقتصادية اليابانية ، وتجاوز أقصى ارتفاع له 4000 كيلو متر، مرجحة أنه ينتمي إلى فئة الصواريخ العابرة للقارات.

من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء تاس عن الخبير في المعهد الياباني للهندسة المستقبلية يو كويزومي ترجيحه أن تكون كوريا الشمالية قد أطلقت نسخة معدلة عن الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسيون – 14"، أو صاروخا من طراز جديد، لافتا إلى أنه في هذه الحالة فقد يكون بإمكانه الوصول إلى نيويورك أو واشنطن.

وشدد الخبير الياباني على أنه لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة عن هذه التجربة الصاروخية، ولا توجد حتى صورة لعملية إطلاق الصاروخ، مضيفا أنه من السابق لأوانه الجزم بأن بيونغ يانغ استكملت تطوير صواريخها العابرة للقارات.

بالمقابل، أكدت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة ناجحة على صاروخ باليستي جديد من طراز "هواسيون – 15"، قادر على إصابة الأهداف على كامل أراضي الولايات المتحدة.

وقال التلفزيون الكوري الشمالي بهذا الصدد :"الصاروخ هواسيون – 15 يعد صاروخا قويا عابرا للقارات، ويمكن تزويده برأس نووي من النوعية الجديدة، وتوجيه ضربات في كامل أراضي الولايات المتحدة".