ابنة بوتين الصغرى.. مفاجأة من العيار الثقيل حول هويتها

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أكد مسؤول بالاتحاد العالمي لراقصي الأكروبات الثنائي أن زميلته كاترينا تيكونوفا هي ابنة الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، الصغرى، لكنه سحب تصريحاته في وقت لاحق، قائلاً إنه أساء فهم السؤال.

وهذه هي المرة الثانية في عامين التي تكشف فيها وكالة "رويترز" علاقة تيكونوفا برئيس روسيا نقلاً عن مصدر ذكر اسمه قبل أن ينفي ذلك علناً بعد النشر.

وقال نائب رئيس اتحاد راقصي الأكروبات، مانفريد مهاب، في مقابلة الأحد خلال حفل، إنه يعرف تيكونوفا من خلال عملهما معاً في اللجنة التنفيذية الدائمة للاتحاد.

وأجاب مهاب رداً على سؤال حول ما إذا كان يعلم أن تيكونوفا هي ابنة بوتين بقوله: "نعم. أعرفها. نعم بالتأكيد". وعندما سئل ثانية هز رأسه موافقاً وقال "نعم".

وبعد نشر التقرير الثلاثاء اتصل مهاب بـ"رويترز" قائلاً: "لا يمكنني تأكيد أنني أعرف ابنة السيد بوتين. ليست لي علاقة بهم".

"العتب على السمع"

وعندما سئل لماذا قال في السابق إن تيكونوفا ابنة بوتين قال: "صدقني، كان الصوت عالياً جداً في القاعة لدرجة أنني لم أفهم كثيراً من الأمور وشعرت أنني لم أفهم أموراً أخرى بشكل صحيح. لذلك فليس من المؤكد أنني أعطيتك الإجابة الصحيحة".

وأضاف أنه يعاني مشكلات في السمع. وقال "إنني متأكد من أنه قد حدث سوء فهم".

وكان نائب رئيس مجلس إدارة مصرف "غازبروم"، أندريه أكيموف، قد قال في 2015 إن تيكونوفا هي ابنة بوتين لكنه نفى هذا التصريح بعد ذلك. وتأكدت وكالة "رويترز"، التي قالت إن الخبر حصري لها، أيضاً من هويتها من خلال مصدرين آخرين طلبا عدم نشر اسميهما.

حياة شخصية سرية

وبوتين معروف بتحفظه فيما يتعلق بحياته الشخصية ويكافح لإبعاد ابنتيه ماريا وكاترينا عن الأضواء. وكان مهاب بتصريحاته أول مسؤول يؤكد علناً علاقة كاترينا بالرئيس الروسي منذ أكيموف في 2015.

وتستخدم تيكونوفا لقباً ورثته من جدتها وتدير مشاريع تحصل على تمويل عام في جامعة موسكو وتشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي لراقصي الأكروبات لشؤون التطوير والتسويق.

كما تبلغ تيكونوفا من العمر 31 عاماً، وهي متزوجة من كيريل شامالوف، ابن أحد أصدقاء بوتين المقربين، الذي كون فيما بعد ثروة قدرها مليار دولار على الأقل عن طريق تعاملات في أكبر شركة روسية للبتروكيماويات.