البنتاغون: "سو-30" الروسية أسقطت طائرة أمريكية في مطب هوائي خطر فوق البحر الأسود

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أعلن البنتاغون أن مقاتلة "سو-30" روسية اعترضت في مناورة خطرة طائرة استطلاع أمريكية من طراز Poseidon وخلخلت الهواء أمامها مما حرفها عن مسارها وأدخلها في مطب هوائي خطر.

وفي حديث نقلته "سي إن إن"، قالت ميشيل بالدانزا الناطقة باسم وزارة الدفاع الأمريكية: "كانت الطائرة الأمريكية تنفذ مهمة استطلاع في الأجواء الدولية فوق مياه البحر الأسود، ولم تقم بأي مناورات استفزازية تحمل الجانب الروسي على انتهاج هذا السلوك".

وأضافت أن المناورات التي نفذتها المقاتلة الروسية لا يمكن تصنيفها إلا في خانة الممارسات الخطرة، حيث اعترضت وجهة الطائرة الأمريكية محلّقة بشكل عامودي على مسارها من اليمين إلى اليسار.

وتابعت تقول: "اعتراض "سو-30" طائرتنا أدى إلى وقوعها في مطب هوائي نجم عن خلخلة الهواء أمامها بفعل محركات المقاتلة الروسية ما أدى إلى انحراف طائرتنا الاضطراري عن مسارها وميلانها بواقع 15 درجة ، حيث أن "سو-30" قطعت الطريق أمام طائرتنا على مسافة لم تتعد الـ15 مترا".

يذكر أن طائرة Poseidon، طائرة دورية متعددة المهام، يلقبها العسكريون بـ"صياد الغواصات"، حيث توكل إليها مهام رصد غواصات العدو المفترض وضربها.