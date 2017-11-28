برلماني سوداني: مستعدون لإقامة قاعدة روسية بالبحر الأحمر

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أكد الهادي آدم حامد، رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الوطني في السودان (البرلمان)، استعداد بلاده لإقامة قواعد عسكرية روسية على ساحل البحر الأحمر السوداني.

وقال حامد في تصريح صحفي “أعتقد أنه عين العقل والصواب أن توافق القيادة في روسيا على إنشاء قاعدة روسية عسكرية في ساحل البحر السوداني، وهذا بلا شك يقع في إطار التعاون بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري”.

وأردف قائلا “أؤكد أننا على استعداد لاستقبال مثل هذه القواعد العسكرية الروسية ومثل هذا التعاون الممتاز”.

ووصف حامد زيارة الرئيس السوداني عمر البشير الأخيرة إلى روسيا، بـ”التاريخية”، لافتا إلى أنها حققت العديد من المكاسب، خاصة في مجالات التعدين، والاستكشافات الجيولوجية والبحوث العلمية، والتعاون في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية الكهربائية والتعاون العسكري بين البلدين.

كما لفت حامد إلى أهمية التعاون السوداني مع روسيا في المجال العسكري، وفي تنويع الأسلحة، مؤكدا أن هذا الأمر “يزيد من فرص وإمكانيات السودان حتى لا تخضع للضغوطات الخارجية، في حال ظلت معتمدة على جهة واحدة”.