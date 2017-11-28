انتحار جنرال صيني متهم بالفساد

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ذكرت وكالة الأنباء الصينية، أن مسؤولا عسكريا يواجه تهم فساد في البلاد، أقدم على الانتحار، يوم الثلاثاء.

وورد في بيان رسمي، أن الجنرال زانغ يانغ، عضو اللجنة العسكرية المركزية، أقدم على شنق نفسه بمنزله في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

وكان يانغ يخضع للتحقيق بسبب "انتهاك خطير للانضباط" وكان على علاقة بمسؤولين آخرين كبار سقطوا بسبب الفساد، ويشتبه في أنه تلقى رشاوى، ولم يتمكن من توضيح مصدر ممتلكات باهظة الثمن".

وكان الجنرال زانغ أحد آخر أهداف حملة مكافحة الفساد التي يشنها الرئيس شي، وتستهدف الحكومة والجيش على حد سواء.

وخضع الجنرال جانغ لتحقيق بسبب علاقاته مع غو بوتشيونغ وشو كايهو القائدين السابقين الرفيعين في الجيش اللذين اقصيا بسبب قضايا فساد.

وتشير أرقام رسمية أن الحملة قادت إلى معاقبة 1.5 مليون من كوادر الحزب الشيوعي الصيني منذ 2012 على المستويين الوطني والمحلي.