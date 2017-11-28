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حوارات سرية بين المندوب الإسرائيلي ومندوبي 12 دولة... إسلامية وعربية!

28
NOVEMBER
2017
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قال داني دانون، مندوب العدو الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، إن لديه نشاطات ذات طابع حواري مع نظراء له من 12 دولة إسلامية وعربية ممن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية التي حاورته.

وأضاف دانون: "بعض هؤلاء السفراء كانوا يتنقلون من مكان لآخر بمجرد مشاهدتهم لي في أروقة الأمم المتحدة، أما اليوم فيصافحوني ويتبادلون العناق معي"، زاعماً أن "بعض هؤلاء السفراء يتعاونون معه من وراء الكواليس ويعرضون عليه مبادرات مشتركة".

وتابع دانون قائلاً: "رغم أنهم لا يصوتون لصالحنا في الأمم المتحدة، إلا أنه بإمكاننا القول إننا نقيم معهم علاقات عادية، الحديث يدور عن 12 من الدول الإسلامية، ومن بينها دول عربية".

ولم يذكر مندوب العدو اسم أي من الدول التي تحدّث عنها، مشيرًا إلى أن العقبة التي تقف أمامه هي "إخراج هذه اللقاءات من الغرف المغلقة إلى العلن".

Al-Jadeed
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