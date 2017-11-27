بركان بالي يرفع حالة التأهب لأقصى مستوى في إندونيسيا

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قالت وكالة الحد من آثار الكوارث بإندونيسيا إنها رفعت حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها بسبب بركان جبل أغونغ في جزيرة بالي وحثت كل القاطنين في دائرة نصف قطرها ما بين ثمانية وعشرة كيلومترات حول البركان الرحيل فورا.

وأشارت الوكالة في بيان إلى تصاعد "رماد وسماع أصوات انفجارات ضعيفة بين الحين والآخر من مسافة 12 كيلومترا من قمة الجبل . وشوهدت ألسنة لهب خلال الليل مما يشير إلى احتمال ثوران البركان في أي وقت.

"وتحسبا لهذا الاحتمال والخطر الوشيك من وقوع كارثة رفع مركز الحد من آثار الكوارث البركانية والجيولوجية مستوى التأهب من جبل أجونج من ثلاثة إلى أربعة ابتداء من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي".