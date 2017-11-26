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ترامب يهاجم CNN ويتَّهمها بالكذب وتمثيل أميركا بشكل سيئ.. فكيف ردت الشبكة التلفزيونية

26
NOVEMBER
2017
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ شبكة "سي إن إن" التلفزيونية، تنشر أخباراً كاذبة وتمثل الشعب الأميركي بشكل سيئ في الخارج.

وأوضح ترامب، في تغريدة على حسابه الخاصة في "تويتر"، السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أنّ قناة "فوكس نيوز"، تعتبر مصدراً هاماً للأخبار في الولايات المتحدة، وهي أكثر أهمية من "سي إن إن" بالنسبة للأميركيين.

وأضاف أنّ العالم الخارجي يجد صعوبة في رؤية الحقائق الأميركية، بسبب الأخبار الكاذبة التي تصدّرها "سي إن إن".

وردّت قناة "سي إن إن" على تغريدة ترامب، بتغريدة مماثلة قالت فيها: "مهمتنا هي نقل الأخبار وليس تمثيل أميركا في العالم، وتمثيل الولايات المتحدة يندرج ضمن الوظائف الملقاة على عاتقك".

ولقيت تغريدة ترامب، موجة من الانتقادات، أبرزها من الناطق السابق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي، الذي قال: "أعذرني سيدي الرئيس فأنت مخطئ، سي إن إن، لديها شبكة من المراسلين الذين يغامرون بحياتهم من أجل متابعة الأحداث في أماكن خطرة حول العالم".

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