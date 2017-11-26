رئيس أبل يغرد بالعربية مخاطبا جميع المصريين

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قدم رئيس شركة أبل الأميركية، تيم كوك تعازيه إلى مصر جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء وخلف مئات الضحايا.

وفي تغريدة على تويتر، يوم السبت، قال كوك “نعبِّر عن أسفنا الشديد تجاه الهجوم المروع على مسجد الروضة في مصر ونعزي جميع أهلها.”

وأرفق رئيس أبل تغريدته مع العلم المصري. ونالت هذه التغريدة تفاعلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي.

وفقد أبدى إعجابه بها 14 ألف مستخدم لتويتر، وأعيد تغريدها 5500 مرة، وعلق عليها أكثر من 500 شخص.

وأسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في يوم الجمعة عن مقتل 305 أشخاص بينهم 27 طفلا، وأثار غضبا وتنديدا دوليين.