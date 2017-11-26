أرضية ملهى تبتلع روّاده

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ذكرت السلطات الإسبانية أن 22 شخصا أصيبوا بجراح في جزيرة تنريفي عندما انهارت أرضية ملهى ليلى وأوقعت رواد الملهى في الطابق السفلى.

وأوضحت خدمات الطوارئ بجزر الكناري أن الناس سقطوا بمقدار "نحو طابق واحد" في القبو في وقت مبكر من، الأحد، حينما فتحت حفرة تبلغ مساحتها حوالي 4 أمتار مربعة في الأرض.

وأضافت خدمات الطوارئ أن اثنين من المصابين تعرضوا لإصابات خطيرة بما في ذلك كسر الساقين والكاحلين.

وتشتهر مدينة تنريفي بمناخها الدافئ وشواطئها، وهي وجهة سياحية شهيرة للعديد من السياح الأوروبيين.

وبالإضافة إلى الإسبان، تقول السلطات إن من بين الجرحى فرنسيان وامرأة بلجيكية ورجل روماني.