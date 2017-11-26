مارادونا يطالب بسجن ابنته.. وهكذا ردّت عليه!

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Sputnik -

اتهم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا عائلته (زوجته السابقة وابنتيه) بسرقة 4.5 مليون دولار منه، مطالباً بسجن ابنته جيانينا لمشاركتها في "مؤامرة" لسرقته.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رفع مارادونا (57 عاما) دعوى قضائية ضد زوجته السابقة كلاوديا فيلافان وابنتيه دالما وجيانينا، مؤكداً أن عائلته قامت بتحويل المبالغ المسروقة إلى حسابات في الأوروغواي، وقاموا بشراء عقارات في الولايات المتحدة باستخدام تلك الأموال.

إلى ذلك، اتهم محامي مارادونا، ابنته جيانينا، بنقل تلك الأموال بمساعدة ابنها إلى الأوروغواي، قائلا إنها كانت هناك في آب الماضي. وأضاف في ضوء ذلك لا يوجد حل سوى سجنها.

وردا على ذلك، قالت جيانينا على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي: "يعلم أين أعيش، فليأتوا حين يريدون".

وتابعت "لقد سامحته في أمور أسوأ من ذلك واليوم أيضاً أقرر القيام بالشيء نفسه. من هنا على مسافة كيلومترات كثيرة لا يسعني سوى إرسال محبتي له وشكره لأنه بسببه أيضاً تمكنت من اختيار الشخصية التي أريد أن أكون عليها".