الحدود السورية ــ العراقية ستفتح باحتفال

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واصلت القاذفات الاستراتيجية من طراز « Tu-22M3» قصف مواقع إرهابي داعش في سوريا.



وذكرت الوزارة أن الطائرات الحربية انطلقت من قواعدها داخل روسيا ودكت النقاط المحصنة والآليات التابعة لداعش في منطقة العشارة بمحافظة دير الزور.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القصف دمر كل الأهداف وأثبتت ذلك قياسات وسائل الرقابة الموضوعية المزودة بمعدات تقنية خاصة.



وقامت مقاتلات من طراز Su-30SM و Su-35S انطلقت من قاعدة حميميم الجوية الروسية بمرافقة القاذفات وتقديم التغطية الجوية لها.



وتقود القوات السورية مع مستشارين روس والحلفاء والحرس الثوري الايراني عملية تمشيط واسعة وملاحقة فلول عناصر داعش والسيطرة على المناطق التي فروا اليها شرقي وغربي نهر الفرات، كما يساهم الخبراء الروس في تنظيف الالغام.



وعلم ان القيادة العسكرية السورية والعراقية تجري اتصالات لفتح المعابر الرسمية بين البلدين في القائم والبوكمال بعد تنظيف المنطقة من الالغام وملاحقة قيادات داعش الذين فروا الى البادية، وسيتم فتح المعابر باحتفال كبير في حضور حلفاء سوريا والعراق.