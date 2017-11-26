إيران تطلق تحذيرا "صاروخيا" لأوروبا

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حذر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، أوروبا من أنها إذا هددت طهران فإن الحرس الثوري سيزيد مدى صواريخه لأكثر من ألفي كيلومتر.

ونقلت وكالة فارس للأنباء أمس السبت عن سلامي قوله خلال حوار تلفزيوني: "إذا كنا نبقي مدى صواريخنا عند 2000 كيلومتر فهذا ليس بسبب الافتقار للتكنولوجيا.. إننا نلتزم بمبدأ استراتيجي".

وأوضح: "حتى الآن نشعر أن أوروبا لا تمثل تهديدا، ولذلك لم نزد مدى صواريخنا. ولكن إذا كانت أوروبا تريد أن تتحول إلى تهديد فسنزيد مدى صواريخنا".

يذكر أن بعض الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، تنظر بقلق إلى تطوير إيران برنامجها الصاروخي، معتبرة أن ذلك يزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.