اتصال هاتقي بين روحاني والأسد.. وهذا ما جرى!

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اكد الرئيس الايراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره السوري بشار الأسد امس، على استمرار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وهنأ الرئيس روحاني في هذا الاتصال الانتصارات الاخيرة التي حققها الشعب و الحكومة السورية وحماته على الارهابيين و انهيار القواعد الرئيسية لزمرة داعش الوهابية في العراق وسوريا وقال: ان بعض القوى الغربية واذنابها في المنطقة كانت تعتقد ان داعش ستستولي على العراق او سوريا او بامكانها ان تستمر في ارتكاب جرائمها وتسبب الدمار لسنوات في هذه المنطقة في اطار تحقيق مصالح هذه القوى.

واكد الرئيس الايراني ان الشعبين الايراني والسوري في هذا الكفاح المتعدد السنوات قد انجزا عملا عظيما الى جانب بعضهما البعض وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للمشاركة الفاعلة في مسيرة اعادة اعمار سوريا، معتبراً أن مستقبل سوريا يقرره الشعب السوري العظيم دون تدخل اجنبي،

واشار روحاني الى انه اي خطوة انتصار معادية للارهاب يتم اتخاذها في سوريا فان ايران حكومة وشعبا كالشعب والحكومة السورية ستفرح بها وقال: ان العلاقات الاستراتيجية الايرانية السورية ستستمر و اننا سنواصل الطريق الصحيح معا لصالح الشعبين وشعوب المنطقة.

من جانبه، اكد الرئيس الاسد: ان المواقف المتشنجة وغير المتعقلة من بعض دول المنطقة ضد ايران ناجمة عن اندحار تنظيم داعش الوهابي.