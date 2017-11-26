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صدمة في الصين بسبب "انتهاكات" بروضة أطفال

26
NOVEMBER
2017
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ألقت الشرطة في بكين القبض على معلمة (22 عاما) للاشتباه في ارتكابها انتهاكات بروضة أطفال.

وتحقق الشرطة في مزاعم بشأن تعرض أطفال في روضة تابعة لمؤسسة (آر واي بي) التعليمية، للوخز بإبر، بالإضافة إلى إجبارهم على تناول أقراص دواء وعلى التعري.

وأثارت هذه المزاعم استياء واسع النطاق في الصين. وأعربت مؤسسة (آر واي بي) التعليمية عن "عميق أسفها" لما حدث.

كما ألقت الشرطة القبض على سيدة أخرى بتهمة نشر أخبار كاذبة عن نفس القضية.

وقال ثمانية أطفال، على الأقل، إنهم حقنوا بمادة غير معروفة على يد معلمتهم.

وأصدرت المؤسسة بيانا الخميس الماضي أكدت فيه أنها تتعاون مع الشرطة في التحقيقات الجارية في الوقت الراهن وأنها "لن تتخلى عن مسؤوليتها" إذا ثبت حدوث أي انتهاكات في حق الأطفال.

وتُعد "آر واي بي" مؤسسة تعليمية تعليمية شهيرة في الصين.

وقال أولياء أمور بعض الأطفال أنهم لاحظوا آثار لوخز إبر في أجساد أطفالهم، وأن الأطفال أخبروهم بأنهم يتناولون أقراص دواء أو شراب علاجي لا يعرفونه.

وقال أحد أولياء الأمور لتلفزيون الصين المركزي إن طفله كان يُعطى قرصين من الدواء ويطلب منه "النوم" بعد تناول هذه الأقراص البيضاء.

وأثارت هذه المزاعم غضبا واسع النطاق في الصين وقلق حيال معايير التعليم، خاصة في ضوء ظهور حالات مماثلة على مدار السنوات القليلة الماضية.

وحكم بالسجن على أربعة من معلمي مؤسسة آر واي بي العام الماضي لارتكاب انتهاكات في حق أطفال، من بينها حقنهم بمواد غير معروفة.

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