بالفيديو - "بلاك فرايدي".. ضرب وشتائم بين المتسوقين!

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تهافت آلاف الأميركيين على الأسواق والمحال التجارية مساء الجمعة، للحصول على البضائع الخاضعة لتخفيضات ما يعرف بـ"الجمعة السوداء" ووصلت بعض التخفيضات إلى 90%، وهو ما أثار منافسة قوية تصل في بعض الأحيان إلى الشجار، وتبادل الشتم، والضرب بين الزبائن.



وتداول أميركيون مقاطع فيديو على موقع اليوتيوب تظهر التهافت الكبير بين الزبائن، فيما تظهر التصادم والتنافس بين المتسوقين.



ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث إن عددًا من نجمات يوتيوب قدمن نصائح حول استغلال يوم التخفيضات، كارتداء حذاء رياضي، وتناول ما يكفي من الطعام قبل دخول المتجر، وتحديد الأهداف، والاستعداد النفسي والجسدي، في صورة تشبه الاستعداد لمعركة.



لكن المعركة ليست فقط بالحصول على البضائع وحسب، بل في الوصول أولًا إلى المتاجر، حيث حضر الكثير من الأميركيين منذ فجر الجمعة لأخذ أماكن متقدمة أمام المحلات ليكونوا أول من يدخلها.



ويقام في عدة دول حول العالم يوم التخفيضات، الذي يعرف بـ"الجمعة الأسود"، لكن بصورة أقل حدية مما يجري في الولايات المتحدة، ففي اليونان ما تزال آثار الأزمة الاقتصادية بادية على القدرة الشرائية للمواطنين، والإقبال على التسوق شبه طبيعي، وفي فرنسا تدخل أغلب المتاجر الزبائن على دفعات، وتوفر بضائع مخفضة للجميع.



ويرجع المتابعون ما يحدث في الولايات المتحدة بيوم الجمعة الأسود، إلى الطبيعة الاستهلاكية للمجتمع هناك، إضافة إلى كون الفكرة انطلقت بالأساس من هذا البلد، وتحمل دلالة تاريخية واقتصادية.