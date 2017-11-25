يجني ربع مليون دولار بعد دفعه عشرين دولارا فقط!

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نجحت امرأة وتدعى كيت ماكلور (27 عاما)، من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، أن تجمع أكثر من ربع مليون دولار، لرجل مشرد ساعدها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب مجلة "تايم" الأمريكية.

كانت كيت ماكلور، تقود سيارتها إلى مدينة فيلادلفيا في أكتوبر/ تشرين الأول، عندما نفذت سيارتها من الوقود، في حوالي الساعة 11 مساء على الطريق السريع 95. لتشعر بالخوف الشديد وقتها، وكتبت عبر مدونة لها: "كاد قلبي أن يخرج من صدري".

ولكن أنقذت العناية الإلهية كيت، عندما قدم إليها رجل مشرد يدعى "جوني"، كان يعمل كتقني أسلحة في مشاة البحرية الأمريكية، وأخبرها بأن تغلق أبواب سيارتها، ثم دفع آخر 20 دولارا كانت في جيبه لشراء الوقود لها.

وتقول كيت ماكلور: "لم يطالبني جوني بدولار واحد كمردود له، ولم أستطع أن أرد له النقود وقتها لأنه لم يكن لدي أي أموال".

وحرصت كيت بعدها، على الذهاب إلى نفس المكان الذي التقت فيه بجوني، وأعطته ملابس ثقيلة للتدفئة، بالإضافة إلى غذاء ومياه، تقديرا لتصرفه اللطيف معا.

وفي العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، دشنت كيت مع صديقها مارك دي أميكو حملة خيرية، تهدف لجمع مبلغ 10 آلاف دولار لمنقذها جوني، وذلك لمساعدته على إيجاد مسكن، وسيارة، ونفقات تكفيه من 4 إلى 6 أشهر المقبلين.

ولكن لاقت قصة كيت ماكلور، وعلى غير المتوقع رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم نشرها في صحيفة محلية، بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، ليرتفع المبلغ المجمع لجوني إلى قرابة 300 ألف دولار، بحسب صحيفة "ذا فيلاديلفيا إنكوايرر".

وأكد جوني في فيديو منشور له، بعد جمع مبلغ 1700 دولار، أن هذه الأموال ساهمت في تغيير حياته بالكامل.