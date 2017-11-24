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قرية سويسرية تعرض 25 ألف دولار لمن يعيش فيها

24
NOVEMBER
2017
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تشكو القرى الجبلية في سويسرا، مثل مناطق أوروبية أخرى، من هجرة سكانها لها، ما اضطر المدارس إلى الإغلاق بسبب قلة أعداد التلاميذ، وتتحول المنازل السكنية إلى أماكن موسمية لقضاء العطل.

ولمواجهة هذه المشكلة، بدأت قرية ألبينن الواقعة على ارتفاع 1300 متر فوق مستوى سطح البحر والمطلة على وادي الرون في جبال الألب، البحث عن حل لهذه المشكلة بعد رحيل عائلتين منها مؤخرا، فلم يتبق سوى خمسة أطفال في سن الدراسة.

وطرح بعض سكان القرية حلا بسيطا يتخلص في دفع مبلغ للوافدين الجدد، وهي المبادرة التي وقّع عليها 94 شخصا (أي نصف السكان تقريبا) وتم إيداعها لدى البلدية، حيث تقرر أن يتم التصويت عليها من طرف الناخبين في القرية يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتنص المبادرة على إقرار حوافز لمن يقرر الانتقال للإقامة في القرية وتجديد مبنى قديم أو تشييد بيت جديد، بقيمة 25000 فرنك لكل بالغ و10000 لكل طفل (1 فرنك = 1.03 دولار)، لكن بشرط أن تقل أعمار الراغبين عن أربعين عاما وأن يتعهد المستفيدون من هذه الحوافز بالعيش والإقامة في القرية لفترة لا تقل عن عشرة سنوات كاملة.

جدير بالذكر أن ألبينن مثلها مثل القرى المتناثرة في جبال الألب، تتميز بالعديد من المزايا، منها المنظر الطبيعي الرائع جدا والهواء النقي والشمس الساطعة في معظم أيام السنة.

روسيا اليوم
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