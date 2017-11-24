هذا ما فعله “أردوغان” مع طفلة قاطعت خطابه ونادته يا “جدي”

A + A -

تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر ردة فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علة مقاطعة طفلة له إثناء إلقائه خطاب في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا.

ووفقا للفيديو فقد قاطعت الطفلة التركية الرئيس رجب طيب أردوغان بطريقة عفوية، جعلته يخرج عن الخطاب الرسمي الذي كان يلقيه.

ونادت الطفلة على “أردوغان”: يا جدي، فما كان منه إلا أن قطع الخطاب فجأة ورد عليها: “أفندم”، حيث أثارت ردة فعل “أردوغان” تصفيق وضحك الحاضرين.

وفور انتهاء الخطاب، توجه الرئيس “أردوغان” للطفلة وحملها وسط هتافات الحاضرين وقدم لها هدية.