حقائق عن بلدان مغمورة.. إحداها تقع في جميع أجزاء الكرة الأرضية

A + A -

تتنوع ثقافات دول العالم كما تتنوع طبيعتها الجغرافية والتاريخية، وهو ما يجعل لكل دولة ما يميزها في كل شيء، لذا قد يندهش معظمنا من أن هناك دولا تمتلك عاصمة وأخرى لا يسمح لها بالانضمام للفيفا، إلا أن الدهشة لابد وأن تزول بمعرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك.

عرض موقع buzzfeed مجموعة من الحقائق الصادمة حول عدد من بلدان العالم التي لم تحظ بشهرة كبيرة إلا أن لها من الخصوصية ما يكفي لمنحها تلك الشهرة.

دولة تقع في جميع أجزاء الكرة الأرضية

تتكون جمهورية كيريباتي من عدد من الجزر الصغيرة المتناثرة في أنحاء المحيط الهادي، لذا تقع في جميع أجزاء الكرة الأرضية، إذ أن تلك الجزر موزعة بين نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي وكذلك نصفيها الشرقي والغربي.

دولة تتبع تقويم متأخر بسبع سنوات

تتبع دولة إثيوبيا تقويما متأخرا عن التقويم الذي تتبعه جميع دول العالم بسبع سنوات، ويرجع ذلك للحضور القوي للكنيسة الأرثوذوكسية في البلاد، وذلك لأنهم يؤمنون بأن المسيح، عليه السلام، ولد بعد بداية التقويم الميلادي المعمول به الآن بسبع سنوات، وهو ما جعلهم يحتفلون بالألفية الجديدة عام 2007.

دولة ممنوعة من الانضمام إلى الفيفا

يرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضم جزيرة غرينلاند إليه، وذلك لأن طبيعتها الجليدية تمنع نمو الحشائش عليها وبالتالي لا يمكن إقامة ملاعب كرة قدم.

دولة لا تمتلك عاصمة

تقع دولة ناورو في المحيط الهادي وهي عبارة عن جزيرة، وليس لديها عاصمة معلنة رسميًا، إلا أن البعض يعتبر مقاطعة يارن هي العاصمة غير المعلنة، لأن معظم مكاتب المسؤولين الحكوميين تقع بها.

دولة بها 23 لغة أم

40% من سكان جمهورية غواتيمالا يتحدثون واحدة من 23 لغة كلغتهم الأم، وهو ما جعل حكومة البلاد تعترف بجميع هذه اللغات كلغات رسمية للدولة.