living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

معلومات جديدة تدحض "مفاجأة" ناسا بشأن المريخ

24
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثارت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مفاجأة كبيرة عام 2015، عندما أعلنت أنها اكتشفت وجود مياه سائلة على سطح المريخ، لكن دراسة جديدة ظهرت الآن لتؤكد عدم صحة هذه المعلومة.
 
وكان علماء قد اعتقدوا أنه لا بد من وجود مياه سائلة على سطح المريخ، لتفسر وجود خطوط غامقة "غامضة"، تشبه الأثر الذي يتركه الماء على الأسطح التي يسيل عليها.يذكر أنه يوجد ماء على سطح المريخ بالفعل، في المناطق الجليدية والصقيع والمعادن المترسبة، لكن فكرة اكتشاف مياه سائلة هي التي كانت مفاجئة.
 
وذكر بحث جديد نشر في "Nature Geoscience"، أن وجود ما يعتقد أنه "انهمار لمياه مالحة" في منحدر عميق بالمريخ، لا يتماشى مع نماذج مصادر المياه.
 
وأضاف الباحثون الذين يعملون بالتعاون مع ناسا، أن تلك الخطوط الموجودة (التي تبدو وكأنها آثار تركها مجرى مياه)، تبدو أقرب لكونها منحدرات تلال رملية، التي تكونت نتيجة انحدار حبيبيات جافة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout