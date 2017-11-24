الحشد الشعبي يسيطر على اهم خطوط المواصلات في بادية الصحراء

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سيطرت قوات الحشد الشعبي، الخميس، على اهم خطوط المواصلات في بادية الصحراء بعد الوصول الى جسري السكريات وام العكارب.

وقال موقع الحشد الشعبي، إن قوات الحشد سيطرت على اهم خطوط المواصلات في بادية الصحراء وهما جسر السكريات وجسر ام العكارب التي تربط الضفة الشرقية بالضفة الغربية من الصحراء.

وكان وصلت قوات اللواء السادس في الحشد الشعبي ظهر الخميس، الى جسر السكريات شمال جزيرة الصينية في عمق صحراء البادية.

يذكر ان قوات الحشد الشعبي وقطعات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وباسناد من طيران الجيش العراقي انطلقت صباح الخميس، بعمليات واسعة لتحرير وتطهير الصحراء المشتركة بين صلاح الدين والانبار والموصل من بقايا تنظيم داعش الوهابي.