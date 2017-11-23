ترامب "يطرد" إيفانكا وزوجها من البيت الأبيض!

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كشفت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب، طلب من ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، مغادرة مقرهما في البيت الأبيض، والعودة إلى منزلهما في نيويورك.

وعزت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، السبب إلى العلاقة المتوترة بين كوشنر، ورئيس الأركان الأمريكية جون كيلي، الذي وصفته بأنه "قص جناحي كوشنر"، فبدأ دوره يتضاءل، وسيغادر مع زوجته إيفانكا (ابنة ترامب) العاصمة واشنطن قريبا.

وأكدت المعلومات أن "علاقة كوشنر وكيلي ليست على ما يرام، بسبب خلاف وجهات النظر حول ملفات حساسة، وأن "كيلي" يحاول وضع نظام منضبط وصارم للبيت الأبيض".

المصدر: نيوزويك الأمريكية + وكالات