فقدت حياتها بعد محاولة التقاط "سيلفي" على النافذة

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قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن فتاة شابة لقيت حتفها بعد سقوطها من نافذة في الطابق الثاني خلال التقاطها صورة "سيلفي".

وقالت صفحة أحد أصدقاء الشابة على فيسبوك "كانت توني كيلي فتاة شابة وسعيدة وجميلة تعرضت لحادث مأساوي بينما كانت تعيش في لندن".

وأضافت "حاولنا التبرع بأعضائنا لإنقاذ حياة كيلي ولكن للأسف لقيت مصرعها جراء السقوط من الطابق الثاني".

وتابعت "إنه حدث مؤلم فعلا بالنسبة لعائلتها.. ليس من السهل أن تفقد ابنتك بهذه الطريقة".

وانتقلت توني كيلي إلى بريطانيا قبل عام، رفقة عائلتها قادمين من وانغاري في نيوزلندا.

ولم تذكر عائلتها ولا السلطات اللندنية تفاصيل وفاة كيلي.