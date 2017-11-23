ولدت في عرض البحر مع مئات المهاجرين

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أعلن خفر سواحل إيطاليا ومنظمة إغاثية الأربعاء إنقاذ زهاء 1100 مهاجر غير شرعي أبحروا من ليبيا، بينهم امرأة حامل ولدت طفلها في عرض البحر على زورق مطاطي.

وقال خفر السواحل في بيان إن المهاجرين الذين أنقذوا كانوا على متن عشرة زوارق مطاطية ومركب خشبي صغير، وإن عملية الإنقاذ شاركت فيها سفينة تابعة للخفر وأخرى تابعة للبحرية الإيطالية إضافة إلى وحدات تابعة لمنظمة "ميشن لايفلاين" الإغاثية غير الحكومية.

من جهتها قالت المنظمة الإغاثية في تغريدة على تويتر إن من بين المهاجرات اللواتي تم إنقاذهن الأربعاء امرأة حامل وضعت طفلها بينما كانت على متن الزورق المطاطي في عرض البحر.

ومنذ مطلع العام وصل إلى السواحل الإيطالية 114 ألفا و600 مهاجر غير شرعي، وهو عدد يقل بنسبة 32% عن ذلك المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.